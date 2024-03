’Destra e Sinistra Po’: "Prima edizione da record"

La prima edizione della manifestazione automobilistica “Destra e Sinistra Po”,nei giorni scorsi, ha registrato un grande successo, con un numero record di equipaggi che hanno affrontato le sfide lungo le strade che Po. Organizzato dal Club Officina Ferrarese, dal Circolo Ruote Classiche Rodigino e da Historic Wheels Rovigo, l’evento ha ricevuto il supporto dei marchi I.life Cosmetici e Motori Storici. La presenza di marchi prestigiosi come Lancia, Triumph, Porsche e molti altri ha reso l’evento ancora più speciale, con veri e propri gioielli su quattro ruote che hanno solcato il territorio con eleganza e prestigio. Al termine della giornata, l’equipaggio composto da Alessando Gamberini ed Elena Farciroli ha conquistato il primo posto a bordo di una splendida Simca 8 del 1939, seguito da Gilbertini - Siginolfi sulla Lancia Fulvia Montecarlo e da B.T. – C.E. su Mini Cooper 1973, che ha ottenuto il terzo posto nell’assoluta ASI.

"Il successo travolgente di “Destra e Sinistra Po” – commenta il presidente di Officina Ferrarese, Riccardo Zavatti – testimonia la passione e l’impegno degli appassionati di auto d’epoca, confermando l’importanza di eventi come questo nel promuovere e preservare il patrimonio automobilistico storico". Le prove di abilità lungo il percorso hanno offerto ai partecipanti l’opportunità di mettere alla prova le proprie capacità di guida in scenari unici, aggiungendo un’ulteriore dose di adrenalina alla competizione. Inoltre, la manifestazione fa parte del Trofeo Regolarità NordEst, confermando il suo ruolo di evento di riferimento nel panorama automobilistico regionale. A questo punto, parte il conto alla rovescia per il vero fiore all’occhiello degli eventi di Officina Ferrarese, che si terrà il primo fine settimana di Aprile. Stiamo, evidentemente, parlando del Valli e Nebbie.