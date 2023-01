Detenuti e desiderio di libertà Attori da un mondo dietro le sbarre

‘Libertà vo’ cercando’. Oggi, alle 17, al Ridotto del Teatro Comunale nella Sala Stemma si terrà la presentazione del libro ‘Libertà vo’ cercando’, lavoro del Teatro Nucleo nel carcere di Ferrara. A cura di Horacio Czertok, prefazione di Andrea Pugiotto, Edizioni Seb27 Linea Teatrale – 13. Interventi di Antonio Amodio, Stefania Carnevale, Teresa Cupo, Horacio Czertok, Martina d’Amore, Agnese Di Martino, Tommaso Gradi, Marco Luciano, Furio Marchini, Silvia Romagnoli, Annamaria Romano, Mariangela Siconolfi. Saranno presenti alcuni autori degli interventi del libro e l’assessore alla cultura Marco Gulinelli. Durante l’incontro sono previste letture di brani del libro e proiezioni video. Un libro a più voci, con una introduzione del prof Andrea Pugiotto, costituzionalista e docente Unife e una presentazione del sindaco Alan Fabbri. Dal 2005 il teatro è pratica quotidiana nel carcere di Ferrara. Un gruppo di detenuti ha inserito il teatro come parte della propria vita. I detenuti partecipanti non sono professionisti, in quanto non vivono di quello che ricavano dall’attività teatrale. Seguono però un percorso di carattere professionale. Così a loro volta si occupano di preparare i materiali e gestire la sala che ospita il laboratorio ponendosi in maniera collaborativa con chi guida il percorso. Gli operatori teatrali a loro volta possono constatare la ricchezza del contributo che quest’azione da al teatro. Nel 2009 Teatro Nucleo, con il patrocinio della Regione e del Comune di Ferrara, ha organizzato un forum sull’attività del teatro nelle carceri della regione. I diversi operatori teatrali decisero di costituirsi in un’associazione, che dette vita al coordinamento regionale teatro carcere, al quale partecipano le attività teatrali, gli assessorati regionali ai servizi sociali e alla cultura, il provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e il Dams di Bologna. Al fine di raccontare questa importante esperienza in un documentario Teatro Nucleo ha anche lanciato una campagna di crowdfunding fino all’11 febbraio, sulla piattaforma di Produzioni Dal Basso.