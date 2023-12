Detersivi e creme, sequestrati 124mila prodotti

Nelle ultime settimane i finanazieri del comando provinciale di Ferrara hanno eseguito mirati controlli in diversi esercizi commerciali della provincia, al fine di contrastare l’illecita commercializzazione di prodotti pericolosi per la salute pubblica. Gli interventi, eseguiti dai finanzieri del Nucleo di polizia economico- finanziaria e del Gruppo di Ferrara, hanno portato al sequestro, ai fini amministrativi, di oltre 124 mila prodotti di vario genere (principalmente per la pulizia della casa e la cura della persona) che risultavano privi delle necessarie e indispensabili informazioni previste dal ’Codice del consumo’.

In particolare la merce cautelata risultava priva di indicazioni in merito alla presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute del consumatore, quale il buthylfenil methylpropiona utilizzato per profumare creme e fragranze. Al termine dei controlli i Finanzieri hanno anche segnalato alla competente Camera di Commercio i quattro titolari delle ditte presso le quali sono stati eseguiti i sequestri. L’attività delle fiamme gialle di Ferrara evidenzia, ancora una volta, la funzione strategica della guardia di finanza nel contrasto alla diffusione di prodotti non sicuri e non conformi agli standard di sicurezza - disposti dalla normativa nazionale ed europea - al fine di tutelare la salute dei consumatori e di sostenere quelle condizioni di equità e di concorrenza necessarie e indispensabili per il buon funzionamento del mercato.