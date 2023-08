Devastazione ’aliena’ "Azzerate le vongole, quasi duemila famiglie rimaste senza reddito"

di Mario Bovenzi

Ha 26 anni Cristian Bertarelli, fa il pescatore. E’ socio in un allevamento di vongole a Goro. La maglietta bianca con una bandiera americana, al centro su fondo grigio la scritta ’Harlem’, aspetta davanti al bar del porto che arrivi il ministro. Non avrà Francesco Lollobrigida il rimedio per la maledizione della sacca – il granchio blu – ma fondi e con quelli un po’ di speranza per portare avanti una guerra che per ora vede il killer delle vongole fare man bassa o – con le parole del biologo Edoardo Turolla – "noi stiamo combattendo questa battaglia con la pistola ad acqua, lui con il kalashnikov. Il punto è che non sappiamo nemmeno di quanti kalashnikov dispone".

Dice Bertarelli, mentre il sole comincia a picchiare davanti al bar: "La semina delle vongole è stata spazzata via, il prossimo anno non ci sarà produzione". Al suo fianco, in una sottile striscia d’ombra davanti alla porta del bar, c’è Michele Ballerini. E’ giovane anche lui, è il presidente della cooperativa ittica ’Lo scanno’. "Tra le idee per difendere gli allevamenti – spiega –, c’è quella di realizzare dei recenti. Costano tra i 30mila e i 40mila euro e ancora non sappiamo se funzionano e se verrà dato l’ok alla loro realizzazione". Sotto il tendone, in un altro angolo del locale, sulle sedie altri pescatori. Tra loro Emanuele Zannini, la sua cooperativa – si chiama ’Nagigare’ – e quella degli altri due soci, i fratelli Gino e Sante Nordi si trova a Comacchio. Anche qui l’orizzonte non cambia, è drammatico come il futuro. "I granchi blu – dice scuotendo la testa – hanno divorato tutto, tutto. Siamo tre famiglie, tre famiglie rimaste senza più reddito, senza più di che vivere". Zannini, che indossa la maglietta di una mimetica militare, scorre le sequenze di un film che sembra un incubo. "Prima è arrivata dai fiumi una valanga d’acqua ’sporca’ – ricorda – quella dell’alluvione, che si è riversata nel mare. Ingentissimi i danni negli allevamenti. Poi è arrivato lui". In realtà il granchio blu si era insediato da queste parti da alcuni anni, ma si trattava di una manciata di esemplari. Poi – solo un caso, una concidenza? – con quella valanga d’acqua è cominciata la crescita esponenziale, lo sviluppo senza più freni di quello che senza mezzi termini Fausto Zanella, presidente della coop Vela, chiama un ’alieno’.

C’erano, ieri mattina all’incontro con il ministro, anche due sindaci. Maria Marica Bugnoli, primo cittadino di Goro, e la colega di Porto Viro (provincia di Rovigo) Valeria Mantovan. Due regioni, due province e due comuni separati da un fiume –il Po – e da una linea di confine, uniti nella battaglia allo spazzino del mare. "Non è solo un dramma economico – sottolinea preoccupata Bugnoli – ma anche un problema sociale". Questi i numeri. Sono quasi 2mila le famiglie che vivono di pesca a Goro e Comacchio, famiglie che sono rimaste senza nulla in mano. Aggiunge Mantovan: "Non ci sono confini nel mare, siamo tutti uniti da questa guerra per salvare un settore vitale per i nostri paesi, una tradizione". Rinaldo Argentieri, il prefetto, è al loro fianco. "In questa fase possiamo registrare la grande compattezza e la grande attenzione da parte delle istituzioni". Dal governo alle province, quella di Rovigo e la nostra rappresentata dal presidente Gianni Michele Padovani. Anche lui, il volto preoccupato, nella consapevolezza di dover trovare una soluzione. In tempi brevi.