"Devastazione e paura. Il Marocco è distrutto"

E’ stata una delle famiglie che nel centese è stata forse più colpita dal covid, ed ora si è trovata ad affrontare la paura del sisma in Marocco facendoci ancora i conti, potendo rientrare in Italia solo tra qualche giorno. E’ la famiglia di Radouani Ben Zouini che stava cercando un po’ di serenità dopo gli anni difficili a causa del covid che aveva visto la moglie incinta in terapia intensiva e poi strappare alla vita Rayt di soli 15 giorni e la nonna poco prima. "Mia moglie sta meglio ma ha ancora problemi di respirazione – dice Radouani da Marracash – siamo venuti in Marocco per un attimo di serenità e abbiamo vissuto una nuova paura che non dimenticheremo. Ma è la vita. Ora ci siamo spostati verso Casablanca perché i bambini hanno davvero tanta paura. Appena ci sarà la nave, torneremo". Un racconto mostrando le immagini delle crepe della casa e quelle dell’accampamento per strada. "C’è tanta paura e dormiamo in quattro in auto – prosegue – per fortuna tutti i marocchini collaborano tra loro e tutti aiutano". E prosegue. "Il venerdì della scossa, alle 23:20 precise (00:20 italiane circa), stavamo festeggiando il mio compleanno con i bambini a casa con parenti e amici, scattando anche delle foto ricordo – dice - quando abbiamo sentito un forte rumore, tremore alle pareti della casa e alle finestre, cominciato a sentire le voci delle persone che chiedevano aiuto e le luci che si spegnevano. Sentimmo che era la fine perché c’era un terremoto. Fortissimo. Eravamo al secondo piano, siamo corsi fuori per paura che la casa cadesse, soprattutto perché era gravemente crepata. Questo incidente ha lasciato un forte impatto psicologico su mia moglie e i miei figli, tanto che i bambini avevano paura di dormire. Temevo che un terremoto sarebbe tornato mentre loro dormivano. I miei figli sono stati testimoni dell’orrore e del panico. Hanno visto famiglie e bambini dormire per strada".

Pare non esserci pace per questa famiglia che abita a Cento. "Mi sento triste perché questa casa mi è cara – conclude – e addolorato per questa scena triste che vedo coi miei occhi: bambini che, in un batter d’occhio, sono diventati orfani mentre guardano le loro famiglie sepolte sotto le macerie. Il dolore è grande. I marocchini però sono solidali tra loro e tutti stanno contribuendo chi con tanto e chi con meno ma l’importante è aiutare i propri fratelli. E fa sentire meglio vedere le persone che offrono aiuto nonostante le lunghe distanze".

l.g.