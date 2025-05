Deve scontare dieci mesi per furto. Scoperto e arrestato in centro

Gli agenti delle volanti hanno arrestato un uomo in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso nei suoi confronti. La cattura è avvenuta la notte del primo maggio quando, intorno alle 3.30, passando in una piazza del centro i poliziotti hanno controllato uno straniero risultato senza documenti d’identificazione. All’esito del successivo controllo è emerso che lo straniero era destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per i reati di false attestazioni sull’identità personale e furto aggravato con una pena da espiare di dieci mesi di reclusione.

Inoltre è risultato inottemperante al foglio di via obbligatorio e all’ordine di allontanamento in materia di immigrazione, entrambi emessi dal questore. Al termine degli accertamenti del caso, il soggetto è stato accompagnato in carcere.