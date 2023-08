Deve scontare sei anni, preso in via Bologna

Era ricercato perché doveva scontare sei anni di reclusione, ma lui era tranquillamente ‘a spasso’ nella zona di via Bologna. A scovarlo sono stati gli agenti della polizia di Stato. La cattura è avvenuta nella giornata di giovedì, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del crimine. In questo contesto, gli uomini della squadra mobile hanno arrestato un quarantenne pregiudicato italiano. L’uomo, rintracciato appunto nei pressi di via Bologna, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Bologna, in virtù del quale dovrà espiare la pena di sei anni di reclusione poiché riconosciuto responsabile di reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Accompagnato in questura e ultimati gli accertamenti del caso, l’arrestato è stato accompagnato in carcere per scontare la pena che gli è stata inflitta.