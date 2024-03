Deve scontare una pena per furto

Doveva scontare una pena per un furto commesso nella nostra provincia e, nella giornata di martedì, per lui sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di via Arginone. Gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura nei confronti di un italiano residente nel capoluogo. L’uomo è stato rintracciato e arrestato mentre si trovava nella sua abitazione, a Ferrara. All’origine della cattura, si diceva, una condanna. Dovrà infatti scontare la pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione poiché riconosciuto responsabile del reato di furto in abitazione commesso in questa provincia. Al termine degli accertamenti del caso l’uomo, che già si trovava in regime di arresti domiciliari per altra causa, è stato arrestato e accompagnato alla casa circondariale dove dovrà scontare la pena rimediata per quel furto in abitazione.