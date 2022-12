Deve traslocare in fretta Scarica i rifiuti in strada

Le feste natalizie, oltre a portare gioia e il piacere di stare in famiglia, a Cento hanno purtroppo portato anche a un notevole abbandono di rifiuti, ben 150 chili, nell’area di incrocio tra via Ugo Bassi e via Bonzagni, che però, ha fortunatamente portato anche all’immediata individuazione del colpevole oltre alla rimozione di tutto il materiale. Altro bel colpo delle guardie volontarie di Agriambiente. "Da Natale a Santo Stefano non è solo un modo di dire, ma quello che è successo a Cento – ha detto il presidente Vittorio Baccino – è questo il tempo servitoci per la nostra azione". Infatti tanto è bastato alle Guardie Volontarie di Agriambiente per scoprire la mano incivile che proprio il giorno di Natale ha pensato di abbandonare in pieno centro presso due campane del vetro innumerevoli rifiuti compresi alcuni pericolosi.

"L’autore del fatto che è stato chiamato a rispondere personalmente dell’azione illecita compiuta, nonostante i servizi messi a disposizione da Clara Spa – prosegue Baccino- nell’operare un trasloco ha pensato "male" di disfarsi di tutto quello che non gli serviva più. Le nostre Guardie Volontarie, nonostante il giorno di festa, sono state impegnate l’intero pomeriggio di lunedì 26, per gli accertamenti del caso e per mettere in sicurezza l’area in attesa del recupero ed il ripristino dello stato del luogo". Stando a quanto riporta Agriambiente, si è trattato di un abbandono davvero importante, calcolato in quasi 150kg di rifiuti tra cui, medicinali, RAE , siringhe, batterie, poi ancora plastica, carta, vestiti, metallo. "Un comportamento illecito che non trova alcuna giustificazione – dice il presidente Baccino - in quanto il trasloco era in programma da mesi, quindi il trasgressore ha avuto tempo e mezzi per differenziare". Non si può dunque parlare di problematiche legate a disservizi. "Oggi voglio solo ringraziare la buona volontà e la professionalità delle guardie - è il commento dell’assessore all’ambiente Vito Salatiello - attive a tutela di tutti, nonostante il giorno di festa in cui ciascuno vorrebbe stare coi suoi cari. Sia ancora più evidente, quindi, quanto questi comportamenti abbiano pesanti ricadute sul benessere di tutti".

Laura Guerra