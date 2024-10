Dewey Dell in scena al Comunale. Uno spettacolo fra la vita e la morte

Oggi alle 20.30, al Teatro Comunale, andrà in scena ’Le Sacre du Printemps’ di Dewey Dell, un’opera che fonde atmosfere arcaiche e primordiali, danze rituali propiziatorie e tumultuose, suoni ancestrali e stridenti che fanno vibrare l’inconscio. La rappresentazione intende indagare il rapporto ambivalente che intercorre fra la vita e la morte nel regno delle creature viventi. In ogni metamorfosi e grande cambiamento dell’essere umano, la morte è sempre al fianco della vita, manifestandosi come un rito di passaggio o di rivoluzione interiore. Se poi guardiamo al mondo animale e vegetale, notiamo che la compresenza di vita e morte diviene ancora più letterale: capita che la morte faccia parte del processo fecondativo e che la vita pulluli sulle carcasse in decomposizione. In particolare, nel mondo degli insetti, dei semi e delle muffe, la morte è una presenza espansa che costituisce un invito alla vita. La rigenerazione ciclica delle stagioni e della fecondità della terra non sono dunque un percorso lineare, ma lo sconquasso di tutti gli elementi. La primavera diviene, quindi, il periodo di massimo turbamento, nel quale il terrore dell’esistenza si fonde alla gioia vertiginosa dell’esserci. Tutto questo costituisce il fulcro dell’esibizione di oggi di Dewey Dell, compagnia di danza e performing arts attiva dal 2006 e composta da Teodora Castellucci, Agata Castellucci, Vito Matera e dal musicista Demetrio Castellucci. Il biglietto è acquistabile su Vivaticket e in biglietteria del Teatro Comunale di Ferrara.