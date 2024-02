Di Carlo conta i disponibili. E si ferma anche Bassoli

Nemmeno il tempo di tornare in via Copparo e rimettersi al lavoro, e mister Di Carlo deve già fare i conti con l’infermeria. Oltre ai lungodegenti – più o meno ancora lontani dal rientro – il tecnico ciociaro si ritrova una serie di grattacapi che con tre gare nel giro di nove giorni all’orizzonte gli complicano decisamente i piani. Oltre a Bertini, che ha riportato la frattura del malleolo tibiale del piede sinistro e almeno per qualche altra settimana sarà costretto a restare ai box, venerdì sera nello scontro diretto con la Recanatese con tutta probabilità mancherà Bassoli che da quando è arrivato a Ferrara (poco prima di metà novembre) praticamente non ha saltato nemmeno un minuto. In campionato mister Colucci lo ha sostituito soltanto negli ultimi minuti della gara di Perugia a causa di un problema alla spalla che poi ha risolto immediatamente. Dopo il match con la Lucchese, che ha disputato regolarmente fino al triplice fischio, il difensore centrale mancino purtroppo si è dovuto fermare a causa di un ginocchio gonfio. Bassoli non ha accusato problemi particolari, quindi la speranza è che si tratti di nulla di grave, ma è una situazione che dovrà essere valutata con attenzione attraverso accertamenti ad hoc. Tradotto: in attesa di verificarne le condizioni, Bassoli è a riposo e venerdì non sarà in campo.

E i problemi in difesa non sono finiti, perché Tripaldelli continua ad allenarsi a parte e ad un paio di giorni di distanza dalla partita è prevedibile che possa restare a riposo in vista degli incontri della prossima settimana quando la Spal sarà impegnata a Pescara nel turno infrasettimanale e sul campo del fanalino Fermana. E come se non bastasse Fiordaliso salterà la gara con la Recanatese per squalifica, in seguito al cartellino rosso rimediato al Porta Elisa. Questo significa che la difesa a quattro potrebbe essere composta da Ghiringhelli sulla destra (il nuovo acquisto ha accusato un problema alla caviglia ma dovrebbe essere a disposizione), Peda e Valentini al centro e Saiani sulla sinistra. Ma attenzione anche all’opzione Bruscagin, fedelissimo di mister Di Carlo che in avvio di stagione lo ha schierato con continuità. Oltre a Tripaldelli, anche Maistro continua a lavorare in maniera differenziata rispetto al gruppo, quindi anche in questo caso la sua presenza per la gara coi marchigiani è quantomeno in dubbio. Con la Lucchese era stato proposto un centrocampo atipico, con Buchel e Collodel mezz’ali e Carraro in cabina di regia. Verranno confermati questi interpreti o ci sarà spazio per Contiliano? Anche a causa di una serie di problemi fisici, il centrocampista di Santa Matia Maddalena con Di Carlo aveva giocato col contagocce, ma per centrare l’obiettivo salvezza ci sarà bisogno anche della sua corsa e del suo cuore.