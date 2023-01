"Di casa in casa con il furgoncino" La campagna che suona alla porta

di Mario Bovenzi Ad ognuno secondo le sue tasche, a tutti come la natura tra Cento e Corporeno crea. Cavoli e verze – in questa stagione –, pomodori e fragole quando comincia a fare più caldo e la pianura padana passa dal bianco e nero al colore. Maria Crivellaro, 27 anni, e Giuseppe D’Angella, 34, salgono a bordo del loro furgone – sulla fiancata si legge a caratteri cubitali ’Dal contadino a casa tua’ – e ingranano la marcia per portare cassette di verdure non proprio a chilometro zero ma poco di più. "Non siamo fidanzati – ci tiene a precisare lei –, ma solo soci". Anche se, come i protagonisti della capanna e del presepe, si chiamano anche loro Giuseppe e Maria. Un’altra storia. Ma la fede anche qui un po’ centra, la fede nel lavoro, nel coraggio e nelle idee. "Avevamo un negozio di frutta a verdura in via San Romano, in pieno centro a Ferrara – racconta –, i costi erano troppo alti, tra tasse e bollette. Così abbiamo deciso di chiudere, era il 2019, e in un primo tempo di fare le consegne nei ristoranti, già clienti del nostro negozio". Ma a Giuseppe e Maria non basta. "Avevamo...