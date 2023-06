Di corsa tra strade e argini: c’è la ’11 ponti’

Il grande podismo tra le vie del centro e i ponti di Comacchio. Domani torna protagonista il grande sport di livello nazionale con il ‘55° Gran premio 11 Ponti’, evento storico che da sempre richiama molti atleti di livello e non solo. La gara podistica di 8,5 km tre giri che si snodano tra strade, ponti e argini della caratteristica capitale del Delta. Anche quest’anno, l’amministrazione comunale e l’assessorato allo sport del Comune di Occhiobello sosterranno l’evento con il patrocinio, mentre l’organizzazione sarà a cura del gruppo sportivo Running Club Comacchio, insieme a numerosi sponsor. La madrina e padrona di casa come sempre sarà la campionessa Laura Fogli. Tutte le partenze e arrivi sono previsti in via Zappata, mentre il ritrovo di tutti i partecipanti è in piazza Dante Alighieri. Un programma della gara che inizierà alle 15 con la camminata sportiva non competitiva, che vedrà partecipare i bambini con i genitori. Nel tardo pomeriggio, invece, alle 18 s’inizierà ad entrare nel vivo della giornata, con la partenza della mini-podistica sulla distanza di 1,5 km competitiva e non. In questo caso parteciperanno i giovani corridori delle scuole che hanno mostrato particolare talento per questa disciplina. Alle 18.30, invece, il via alla corsa regina la 8,5 km sempre competitiva e non lungo le vie del centro storico con il suggestivo passaggio sui ‘trepponti’, un percorso che da sempre affascina i podisti partecipanti. Alla ‘54° Gran premio 11 Ponti’ si ricorda anche la presenza in alcune edizioni di Gianni Morandi. Un appuntamento podistico dove sono attesi anche quest’anno alcuni atleti africani big: "Ci aspettiamo una buona partecipazione-spiega Mario Ferioli del Running Club Comacchio-anche quest’anno, da capire gli amici e gruppi della Romagna se saranno presenti per i noti motivi legati ai problemi del maltempo delle scorse settimane. Tra gli iscritti possiamo già dire che ci saranno gli atleti africani tra gli uomini Mayo (vincitore della scorsa edizione) e Kowch, mentre tra le donne Asmerawork e Imanizabaio". Nell’edizione 2022 del Gran Premio 11 ponti, la gara maschile, dopo un primo giro con i favoriti tutti in gruppo, aveva visto prendere il largo il keniano Rodgers Mayo (ASD Podistica Torino), poi giunto in solitario sul traguardo, alle sue spalle un bel duello tra il keniano Sammy Kipngetich Meli (Atletica Brugnera Pordenone Friulintagli) e il bolognese Arturo Ginosa (ASD LolliAuto), dove si è imposto il primo per soli tre secondi.

Mario Tosatti