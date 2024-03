’Di là dal fiume e tra gli alberi’, le meraviglie della città in vetrina

Le meraviglie di Ferrara saranno il centro della nuova puntata del programma ‘Di là dal fiume e tra gli alberi’, in onda in prima visione su Rai 5 domenica alle 22.10. A raccontarle sarà Monica Ghezzi in ‘Ferrara, la città sospesa’, documentario alla scoperta delle storie e dei personaggi più caratteristici del territorio estense.

Ferrara è la ‘Città dalle cento meraviglie’, come recita il titolo del romanzo autobiografico del pittore ferrarese Filippo De Pisis, vissuto nella prima metà del ‘900 e amico dei fratelli Giorgio e Andrea De Chirico, che vissero a Ferrara durante gli anni della Grande Guerra. Una storia intensa e curiosa quella dei due fratelli a Ferrara, raccontata su Rai 5 dallo psichiatra Adello Vanni. Qui hanno vissuto Ludovico Ariosto e Torquato Tasso. Lo storico Matteo Provasi parla dell’importanza della città durante il Rinascimento. Tra le meraviglie di Ferrara, prima città moderna d’Europa, vi è la cosiddetta Addizione Erculea, raccontata da un progettista, Sergio Fortini, nella darsena di San Paolo. La telecamera inquadra poi il Castello. Nell’antica banchina portuale di Pontelagoscuro è ormeggiata la Nena. Al timone il capitano Georg Sobbe con Antonella Antonellini. Giorgio Bassani, scrittore e poeta, ha reso Ferrara celebre nel mondo. A ridosso delle antiche mura, il documentarista Filippo Vendemmiati racconta la città dal punto di vista di chi, come lui, l’ha abbandonata per vivere altrove. Poi c’è la musica del Buskers Festival, creazione di Stefano Bottoni, amante della musica e musicista a sua volta. In centro si staglia Palazzo dei Diamanti, oggi spazio che ospita le mostre temporanee della Fondazione Ferrara Arte e sede della Pinacoteca. Chiara Varrasi, responsabile conservatrice della galleria d’arte Moderna, ricorda gli anni ruggenti della cittadina quando, tra gli anni ‘60 e ‘90, divenne un polo museale d’avanguardia.