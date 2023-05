"Di mamma ce n’è una sola" al banchetto Telethon

"Di mamma ce n’è una sola, di gusti ce ne sono tre". È questo lo slogan scelto dalla Fondazione Telethon per lanciare la campagna ‘Io per lei’, che impreziosisce con la solidarietà le imminenti celebrazioni della Festa della Mamma. Oggi e domani dalle 10 alle 19, in piazza Trento Trieste, all’angolo con via San Romano, Telethon sarà presente con un banchetto in cui i cittadini potranno trovare tre tipologie di cuori di biscotto da scegliere. "Alla Fondazione Telethon – dice l’assessore comunale Cristina Coletti – non può che andare l’ammirazione dell’Amministrazione e della cittadinanza".