Diabete e obesità, Paola Boldrini vicepresidente dell’intergruppo parlamentare

"Una immensa soddisfazione". Così Paola Boldrini, già vice presidente della Commissione Sanità in Senato, conferma la nomina a vice presidente dell’intergruppo parlamentare su Diabete e Obesità. Un ringraziamento ai presidenti, la senatrice Daniela Sbrollini (Italia VIva) e l’onorevole Roberto Pella (Forza Italia), che hanno riconosciuto il lavoro "da me svolto negli anni", e la certezza "di un mio impegno in continuità con quanto fatto". Boldrini, che come parlamentare si è sempre occupata di sanità. A doppia firma, Boldrini e Provenza, è in uscita il libro ’La cronicità al tempo del Covid’

(Giuseppe De Nicola Editore), pubblicazione scientifica che contiene tutto il lavoro svolto in materia.