Diabete e prevenzione, dibattito

Il Lions Club Copparo, presieduto da Alberto Malagodi nell’annata 2023-2024, è da sempre vocato al sostegno delle necessità del territorio. E su questa linea si inserisce l’incontro di informazione sanitaria sul diabete e sulla sua prevenzione, che si terrà domani alle 20.45 al ristorante Albergo da Giuseppe a Copparo e sarà aperto a tutta la cittadinanza. L’evento è organizzato dal Lions Club con il patrocinio del Comune di Copparo e in collaborazione con l’Associazione diabetici di Copparo. Interverranno il dottor Dario Pellizzola, per anni responsabile dell’Associazione Diabetici di Copparo, e la dottoressa Antonella Zampini. Il Lions club è da sempre attivo e attento ai problemi della salute dei cittadini: in passato il camper attrezzato del Lions ha effettuato lo screening gratuito del diabete nella piazza di Copparo.