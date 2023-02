Diabetologia, il servizio trasloca

Trasferimento imminente per l’ambulatorio di Diabetologia alla Casa della Salute Cittadella San Rocco’. Il servizio, attualmente attivo alla Scala A, primo piano, verrà trasferito al settore 8, primo piano, sopra al bar, raggiungibile dall’anello con scala e ascensore. Si tratta di una sistemazione temporanea per il tempo necessario a svolgere lavori di portata più ampia a seguito dei quali avrà luogo una riassegnazione degli spazi. L’ambulatorio diabetologico rimarrà chiuso al pubblico oggi e lunedì per consentire il trasferimento effettivo degli uffici e degli ambulatori e lo svolgimento di tutte le operazioni che comporta un cambiamento di sede. La riapertura con la ripresa regolare delle attività è prevista per martedì a partire dalle 10. Gli utenti sono già stati informati rispetto alle giornate di chiusura e al contestuale trasferimento al primo piano del settore 8.