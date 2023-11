Dialetti d’una provincia a confronto. Un lungo viaggio con Al Tréb dal Tridèl

I dialetti tra Alto e Basso Ferrarese. Sarà dedicato al vernacolo (e alle diverse parlate territoriali) il quinto (di dieci) appuntamento del ciclo ‘Autunno, la staśon incantadora’, rassegna promossa dalla biblioteca Giorgio Bassani (via Giovanni Grosoli, 42). L’incontro è in calendario oggi alle 17 in biblioteca. Il cenacolo di cultura dialettale ferrarese Al Tréb dal Tridèl animerà l’evento proponendo un excursus tra le diverse parlate dialettali e un confronto tra le parlate del Basso e dell’Alto Ferrarese. Il programma continuerà il martedì successivo, 28 novembre, con l’illustrazione e i ricordi legati agli antichi mestieri artigiani. Il 5 dicembre l’appuntamento è con la storia, e nello specifico con Lucrezia Borgia a Ferrara, tra leggenda e realtà. Il vernacolo tornerà al centro degli incontri martedì 12 dicembre con una piece teatrale natalizia, dal titolo ‘Nadal a Frara e Al bon ann’.