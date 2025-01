"Dializzati, il servizio c’è. Trasporto mai sospeso"

"Il servizio di trasporto dei dializzati alle strutture sanitarie non è mai stato sospeso. Semplicemente fino al 31 dicembre era gestito con appalto alla ditta La Valle mentre dal primo gennaio è gestito dalla Cooperativa integrazione lavoro". Lo precisa il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Francesca Piacentini, all’indomani della testimonianza del dializzato, che vive con una pensione minima, al quale i servizi sociali l’ultimo giorno dell’anno hanno comunicato che "il trasporto diventa a pagamento". Un servizio salvavita per chi tre giorni la settimana deve recarsi a fare le dialisi all’ospedale di Cona o al San Rocco di Ferrara. "Per quanto riguarda la tariffazione sono state necessarie delle modifiche – spiega la Piacentini – perché in precedenza era gratuito, ma si è reso necessario adeguare la tariffazione in analogia agli altri servizi organizzati dal Comune".

Sulla questione era intervenuto anche il Comitato diritti violati. "Gli utenti hanno comunque diritto ad avere un rimborso da parte della Ausl – spiega la Piacentini – e saranno coadiuvati nella compilazione della domanda specifica. È comunque prevista la possibilità di ottenere l’esenzione dal pagamento, dopo la valutazione dell’assistente sociale come normalmente avviene per ogni altro servizio comunale". Il Comune ha contattato i dializzati: "La comunicazione che è arrivata agli utenti riguarda semplicemente la comunicazione dell’intervenuta modifica – precisa la Piacentini – che è stata proposta e approvata in Consiglio comunale dopo un’adeguata concertazione con i sindacati e nell’ottica che sempre contraddistingue i servizi sociali del Comune di Bondeno – sottolinea – di una massima tutela di chi si trova in condizioni di fragilità. Perché a Bondeno – ribadisce – l’umanità è la prima cosa che tutti, nei rispettivi ruoli, manifestano nei confronti di chi si rivolge agli uffici".

Dalle parole alle delibere di giunta e di Consiglio che indicano per il 2025 le tariffe per i trasporti sociali: "Si stabilisce la tariffa di 10 euro per corsa – si legge – graduata in base all’Isee. La tariffa minima da applicarsi sarà di 5 euro, che gli utenti del servizio devono versare indipendentemente dall’Isee, confermando altresì l’eliminazione, in analogia con altri servizi, dell’esenzione totale dal pagamento della tariffa compresi gli utenti soggetti a terapie salvavita". Ci sono eccezioni per utenti segnalati dal Servizio sociale e sulla base di specifica e dettagliata relazione dell’assistente sociale responsabile del caso. Per gli utenti non autosufficienti il 50% del costo del servizio è a carico del Frna e il Comune inoltra richiesta di rimborso all’Ausl.