’Dialogando con l’archeologia’. A colloquio con Stella Patitucci

Il senso della repubblica. C’era una volta Spina, la capitale dell’Etruria Padana e soprattutto l’emporio commerciale più appetibile per la Grecia, tanto che Polibio la considera una “ellenis polis”. Luciano Boccaccini ha dedicato il suo ultimo libro all’argomento, intitolandolo ’Dialogando con l’archeologia’, edito dai tipi del Gruppo Sigem di Modena. Il sottotitolo è il seguente: A colloquio con Stella Patitucci Uggeri.

"La professoressa Patitucci – spiega Boccaccini – è l’incarnazione di questa disciplina, che lei stessa ha interpretato e insegnato al meglio, come erede del professor Nereo Alfieri, lo scopritore della città greco-etrusca, che si trova a circa 6 chilometri da Comacchio e che visse dal VI secolo alla metà del III secolo a.C. Con la Patitucci, inarrivabile studiosa e docente in diverse Università italiane, ultima della quali la Sapienza di Roma, moglie del compianto professor Giovanni Uggeri, anch’egli autorevole archeologo e docente di Topografia Antica alla Sapienza, ho percorso, in chiave di intervista, le tappe più significative della sua lunga esperienza di archeologa a Spina e nel territorio comacchiese. Al suo attivo ha qualcosa come 250 saggi scientifici e 10 monografie relative sia all’archeologia cristiana e medievale, sia all’archeologia classica. Dal 2022 dirige la Rivista di Topografia Antica – Journal of Ancient Topography, fondata nel 1991 dal marito Giovanni Uggeri. Nella lunga intervista, articolata in 6 distinti capitoli, ho stralciato un passaggio che si riferisce alla domanda: ’Quali sono gli aspetti commerciali delle relazioni internazionali di Spina’? Spina era un grande porto – ha risposto Patitucci – anche se questo aspetto emporico appare sopravvalutato dalla critica più recente che tende a sottovalutare l’aspetto urbano di questo insediamento negando a Spina quella definizione di polis che ha nelle fonti antiche, sostanzialmente a causa della sua limitata estensione. Ma questo non è certo un elemento in favore di questa tesi in quanto è ben noto che importanti città arcaiche spesso siano di estensione molto limitata, indipendentemente dal loro valore storico-commerciale".