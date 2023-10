Dialogo, teatro, il valore della pace. Tempo per riflettere con Mens-a

Ritorna Mens-a, l’evento internazionale sul ‘pensiero ospitale’. Un doppio appuntamento in programma domani nella biblioteca Ariostea di Ferrara e sabato 7 ottobre alla galleria civica ‘Alda Costa’ di Copparo.

L’iniziativa è stata illustrata, nella residenza municipale, da Alessandro Balboni, assessore comunale rapporti con l’università, Paola Peruffo consigliere Comune di Ferrara e assessore cultura di Copparo, e Beatrice Balsamo direttore Mens-a. "Questo tema è di vitale importanza – ha sottolineato Balboni – per la gioventù. Questa ricerca sfrenata del consumismo, dei beni materiali e del prodotto spesso ci distrae dall’essenziale". "Una due giorni che vedrà coinvolto anche il Comune di Copparo, appuntamento presentato dall’assessore Paola Peruffo. "Il nostro Comune – le sue parole – sostiene fortemente l’iniziativa poiché riteniamo che questo festival faccia luce in modo nuovo e propositivo sui problemi che attanagliano il nostro quotidiano. L’ignoranza, è spesso all’origine della violenza. L’idea di Mens-A è quella di contrastare la violenza con azioni positive di educazione e di riflessione sulle questioni essenziali". Mens-a si svolge a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Vignola Ravenna, Ferrara, Carpi, Copparo. E` ideato da Beatrice Balsamo con Unibo, Unimore, Unife, Unipr, Accademia di Belle Arti di Bologna, assessorato cultura Regione Emilia-Romagna, e patrocinato dai Comuni sopra indicati. "Per noi, il Festival Mens-a è essenziale, poiché si distingue dagli altri festival di filosofia nel territorio, concentrandosi in modo profondo sul pensiero". Il programma di domani, alle 17.10, nella biblioteca Ariostea di Ferrara si snoderà tra interventi sui temi della pace, educazione dialogica alla pace, cosmopolitismo. Relatori Umberto Curi, Claudio Baraldi e Antonio Falduto. Introduce Paolo Tanganelli, modera l’assessore Alessandro Balboni. A Copparo sabato 7 ottobre alla galleria civica ‘Alda Costa’, inizio alle 17.10 interventi sul ‘Dialogo’, teatro e della parola’. Relatori Roberta Celada Ballanti, Domenico Giuseppe Lipani e Chiara Elefante. Introduce e modera l’assessore Paola Peruffo.

Mario Tosatti