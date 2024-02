Dialogo tra Comune e Pro Loco: "Collaboriamo"

Con la richiesta dell’opposizione di chiarire cosa stia succedendo nella querelle tra Comune e Pro Loco, arrivando persino a non organizzare nulla in occasione dell’Epifania, si è giunti venerdì a una commissione congiunta dove, focalizzando solo su questo argomento, si sono messi faccia a faccia i due enti. Al termine, si sono lasciati con la richiesta della Pro Loco di dialogo, col Comune concorde che questa situazione non faccia bene alla città. Ora occorrerà vedere se questi buoni propositi riusciranno a concretizzarsi. Un faccia a faccia con l’ente che ha esposto i fatti e posto domande e dall’altra parte i punti di vista e le risposte degli assessori Vito Salatiello, Filippo Taddia e Silvia Bidoli. "Grazie all’opposizione c’è stata questa occasione per fare trasparenza e per parlare di questa vicenda che si trascina da nove mesi – ha spiegato Daniele Rubino di Pro Loco, che oltre a vedersi tolta la gestione degli eventi natalizi, ha snocciolato tutta la questione legata all’Epifania –. Dispiace che siamo stati fatti passare per chi è a caccia di soldi, quando non è vero perché il nostro budget annuo era di 40.000 euro, passato ampiamente dal Comune solo per allestire il Settembre Centese. Ci sono stati tolti tutti gli eventi che usavamo per creare l’apposito fondo, e infine negata la richiesta di 7000 euro. Ribadisco la nostra volontà di collaborare. Troviamo una svolta, incontriamoci e torniamo sui nostri passi, sistemando questa situazione assurda. Siamo un’associazione con gente che lavora gratis per il territorio e spero ci sia la volontà di considerarci". Taddia ha parlato delle procedure, Bidoli della ‘scelta di dare il Natale a chi aveva caratteristiche diverse’. "Non passi il messaggio che non voglio aiutare il volontariato – ha detto Salatiello, che ha spiegato il funzionamento dei capitoli di spesa – Ora, o si fa un regolamento di patrocinio diverso o si va a contributo diretto passando dal meccanismo convenzionale. Ci lasciamo con i chiarimenti ma anche con un percorso di risoluzione. Concordo sull’assurdità della situazione, mi auguro e sono fiducioso che si esca da questo buco da quale entrambi non riusciamo a uscire".

l.g.