Diamante estense, un altro premio per il docufilm su Lucrezia Borgia

Da pochissimo uscito sul grande schermo, il docupop che racconta in maniera brillante e originale la vita di Lucrezia Borgia sta già facendo incetta di premi. E non solo nei festival cinematografici, dove è stato insignito del Dragone d’oro per l’attrice protagonista (Lucrezia Lante della Rovere) all’ottava edizione del Festival del Cinema di Ferrara, e del premio Kore al Festival dell’Archeologia di Bacoli. Dopo aver ricevuto il Premio Internazionale Duchessa Lucrezia Borgia città di Bisceglie e città di Ferrara, la nuova docummedia di Marco Melluso e Diego Schiavo - patrocinata e sostenuta dall’Amministrazione Comunale - riceverà anche il Premio Diamante Estense "per aver raccontato e dato lustro alla città di Ferrara". La cerimonia di consegna del premio è in programma sabato prossimo alle 18 a Ferrara, in piazza del Municipio. Ritireranno il premio la protagonista Lucrezia Lante della Rovere e i registi. A seguire, alle 21,30, è prevista una proiezione speciale del film al Cinepark Apollo, in via del Carbone, 35.

"È per noi un onore essere insigniti del Diamante Estense – commentano Melluso e Schiavo – Oltre ad aver raccontato al grande pubblico la vera storia di Lucrezia Borgia, ingiustamente infangata nel corso dei secoli, abbiamo mostrato le eccellenze nell’arte, nell’architettura e nella cucina di Ferrara, una città con una precisa identità, che affonda le proprie radici in una storia ricca e avvincente e che, valorizzando il proprio patrimonio artistico, si impegna da tempo a costruire un futuro solido. Oggi come cinquecento anni fa, Ferrara costituisce un modello di città europea".