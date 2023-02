"Diamanti, all’inaugurazione l’Ordine non invitato"

Il 17 si è svolta l’inaugurazione ufficiale dei lavori di restauro del Palazzo dei Diamanti a compimento del progetto del gruppo Labics. Pur consci dei reali problemi di contingentamento in ordine alle varie necessità di sicurezza e di capienza dei luoghi, siamo a constatare con rammarico che all’inaugurazione dell’opera di architettura, riconosciuta come tale anche per la presenza del delegato nazionale del Consiglio nazionale architetti, Alessandra Ferrari, l’Ordine provinciale non è stato invitato. Riteniamo questa scelta dell’amministrazione manchevole di quel rispetto istituzionale dovuto alla categoria che rappresenta proprio quei professionisti che sono gli unici per legge ad aver titolo a coordinare i lavori nel settore del restauro a cui questa opera fa riferimento. Lo scopo di questa comunicazione non è il desiderio di presenzialismo frustrato, bensì la necessità di tutela della dignità di una categoria professionale che sempre più viene disconosciuta e disgiunta dalle opere di architettura inaugurate e rivendicate dalle

pubbliche amministrazioni. Facciamo infine notare che quando un’opera edile assurge a grande valore, questa viene definita dai critici “architettura” e che l’Ordine provinciale, in questo caso di Ferrara, rappresenta appunto gli architetti che operano a idearla.

Per il Consiglio dell’Ordine

Il presidente Gian Paolo Rubin