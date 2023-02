Diamanti senza frontiere Rinascimento, si parte Le prime prenotazioni arrivano dall’Olanda

di Francesco Franchella Dall’Olanda e da Portomaggiore. Il Rinascimento provoca anche questo: voli vertiginosi dal freddo nord Europa alla pianura Padana, annullando la geografia attraverso l’arte. I primi due visitatori ad essersi procurati un biglietto, una volta aperte le prenotazioni online per la mostra ‘Rinascimento a Ferrara - Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’, vengono appunto dall’Olanda (Amsterdam) e da Portomaggiore. Ieri, nella prima giornata di apertura al pubblico, i visitatori ai Diamanti sono stati in tutto 456. Come si intuisce dal titolo, l’esposizione allestita in un rinnovato palazzo dei Diamanti – esposizione curata da Vittorio Sgarbi e Michele Danieli – si svolge intorno a due poli fondamentali del Rinascimento ferrarese e italiano: Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa. Anche se, tra le oltre cento opere, i due pittori si trovano a dialogare con Mantegna, Cosmè Tura, Niccolò dell’Arca, Marco Zoppo, che costituiscono il punto di partenza. Antonio da Crevalcore, Guido Mazzoni, Boccaccio Boccaccino, Francesco Francia e Perugino, invece, offrono una sponda di dialogo lungo il percorso espositivo. Primo protagonista, quindi, è Ercole de’ Roberti (Ferrara, ca. 1450 – 1496): erede dell’Officina Ferrarese, è il più giovane ad aver partecipato all’impresa del Salone dei Mesi di Schifanoia. Operò a più riprese...