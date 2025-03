Dibattiti e musica con ’Chi è Sofia’

Unife, in collaborazione con l'Istituto culturale Casa Cini, annuncia l’evento “Chi è Sofia?”, che si terrà sabato e domenica proprio nel plesso di Santo Stefano. Questo doppio evento propone di aprire un dialogo su temi di grande rilevanza sociale, quali la marginalità, la discriminazione, la disabilità e la percezione dell’invisibilità nella società.

Attraverso una serie di interventi, tavole rotonde e un podcast condotto da studenti tirocinanti, le due giornate offriranno un’opportunità per riflettere sulle esperienze delle persone che si trovano in condizioni di minoranza o che vivono situazioni di esclusione, evidenziando le sfide quotidiane e le possibili strade per una società più inclusiva.

Sabato, a fine giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a un aperitivo con buffet. Inoltre, nella suggestiva cornice del portico di Casa Cini, sarà possibile ascoltare l’esibizione di musicisti del Conservatorio. Domenica la giornata sarà dedicata al tema della disabilità e della integrazione con ospiti di rilievo.

Ingresso gratuito. Per prenotare: scriviachiesofia@gmail.com. Info: www.chiesofia.com.