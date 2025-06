Dibattiti, il ricordo di Aldro e tanta musica. Curva Ovest, tre giorni di festa al ’Bassani’

È partito il conto alla rovescia per Curva Ovest in Festa, l’evento organizzato dagli ultras che si svolgerà al Parco Urbano Bassani da venerdì a domenica. Naturalmente con ingresso gratuito, dalle piscine di via Bacchelli. L’inaugurazione della festa è fissata per venerdì alle 18, poi alle 18,30 il Collettivo Laps presenterà ‘Aldro scrive con noi’, una raccolta di 14 racconti per ricordare Federico Aldrovandi a 20 anni dalla sua uccisione. Alle 19,30 poi è previsto il saluto di Lino Aldrovandi alla Ovest, e a seguire ‘Rompiamo il silenzio: voci contro la violenza di genere’, un dibattito col Centro Donna Giustizia Aps e il Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti.

Alla festa della curva non mancherà la musica: la prima sera saranno Lorenzo De Blanck, Riccardo Bertazzini e Send Nds a far ballare il popolo biancazzurro. Sabato e domenica i battenti della festa apriranno alle 11, e naturalmente ci saranno stand gastronomici e bar non stop, spazi bimbi, intrattenimenti culturali a tema Spal e tifo e lo stand col materiale di Curva Ovest Ferrara.

Tornando al programma, sabato alle 17 andrà in scena "Quando i Nutty Boys arriveranno", la sottocultura estense dagli anni Ottanta a oggi in parole e musica: storie, leggende, racconti, luoghi e i gradoni della Vecchia Ovest come colonna sonora. A seguire, dibattito con Collettivo Laps e Beat Boat Crew e intervento del Comitato Federico Aldrovandi. Sabato sera la musica sarà curata da Giorgio Art Clusò, Marco Fioro Pops, Andrea K Benedetti e Stereosilva. La domenica invece alle 17 sarà proposta un’iniziativa denominata ‘I ribelli degli stadi contro il calcio moderno’, con Pierluigi Spagnolo che ha scritto il libro ‘I ribelli degli stadi. Una storia del movimento ultras italiano’. Verrà esplorata l’evoluzione del calcio moderno, un’epoca in cui lo sport si trasforma in spettacolo globale e dove gli ultras tentano di rimanere custodi di una identità collettiva, spesso in contrasto con le logiche commerciali. Alle 18 l’ex presidente Walter Mattioli incontrerà i ragazzi della curva Ovest, infine alle 19,30 saranno Carte 48, i Sprizz ed Elekrovest a chiudere la decima edizione della festa.

Ce n’è quindi davvero per tutti i gusti, con tante iniziative lodevoli come quelle che portano alla sensibilizzazione su un tema delicato come la violenza di genere. Oltre ovviamente ai temi più cari al movimento ultras e in particolare a quelli della curva Ovest. Insomma, non mancheranno di certo gli elementi di divertimento per gli appassionati.

s.m.