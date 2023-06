Dibattito su ’Quali diritti oggi in medio oriente?’ Schiavulli tra gli ospiti

Seconda giornata oggi, per la tredicesima edizione degli Emergency Days Ferrara, manifestazione organizzata dal gruppo ferrarese di Emergency presso il centro sociale Il Parco in via Canapa 4. Alle ore 19 il via con il dibattito pubblico dal titolo “Quali diritti oggi in medio oriente?”: un occhio al ruolo e al protagonismo femminile in Iran e in Afghanistan nelle battaglie e rivendicazioni di libertà fondamentali che sfidano repressione e violenze. A parlarne, moderate dalla direttrice di Left Simona Maggiorelli, saranno Barbara Schiavulli (inviata di guerra e direttrice di radiobullets.com), Laura Castigliani (ostetrica di Emergency in Afghanistan) e Farian Sabahi (ricercatrice). Allo stesso orario poi, presso il campo di Anffas in via Canapa 12, il primo torneo di calcio a cinque dell’inclusività (che vedrà sfidarsi quattro squadre di adulti) e nello spazio bimbi, a cura della maestra Stefania Rosignuolo, “Chi è il più forte? Una storia della Cambogia”: la lettura animata che racconta di un paese lontano e la possibilità successivamente di realizzare simpatici burattini ispirati ai protagonisti. Come sempre ad accompagnare la serata ci sarà la musica con protagonisti i Dia Logo Music con lo spettacolo “Ci ritorni in mente” che riporteranno gli spettatori all’interno della musica e della vita di Lucio Battisti. Tutte le sere lo stand gastronomico gestito in collaborazione dal gruppo Emergency Ferrara e centro sociale Il Parco.