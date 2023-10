Dibattito sul ’ritorno del mare’ con Wu Ming 1

OSTELLATO

"Quando qui sarà tornato il mare", è il tema di una conversazione in pubblico sul clima che ci attende. L’evento si terrà a Ostellato domani alle 18.30 nella sala polivalente degli spazi della biblioteca comunale. All’evento nella struttura di via Marcavallo come ospite d’eccezione parteciperà lo scrittore Wu Ming 1 e il collettivo Moira Dal Sito (foto), nato da un laboratorio di scrittura che si è svolto proprio nella biblioteca comunale. Prenotazione obbligatoria allo 0533-680379. Wu Ming 1 è lo pseudomino di Roberto Bui, uno scrittore e traduttore italiano, membro del collettivo Wu Ming e del precedente collettivo Luther Blissett. È, fra l’altro, coautore, all’interno del collettivo Luther Blissett, del romanzo Q. Nell’ambito del collettivo Wu Ming, invece, è coautore dei romanzi 54, Manituana, Altai, L’armata dei sonnambuli, Ufo 78, delle raccolte di racconti Anatra all’arancia meccanica e L’invisibile ovunque e dei romanzi per ragazzi Cantalamappa e Il ritorno di Cantalamappa.