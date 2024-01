Dibattito sull’eutanasia e il fine vita: "Si confronteranno diversi punti di vista"

L’eutanasia e l’autodeterminazione del fine vita saranno al centro di un dibattito organizzato dall’assessorato alle politiche sociali dal comune di Argenta, in programma martedì 16 gennaio alle 18 nel centro culturale Mercato centro culturale, in piazza Marconi 1. Un’opportunità per poter confrontare diversi punti di vista e visioni sul tema. Parteciperanno al dibatto Paolo Veronesi, professore ordinario presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Ferrara; Marcella Zappaterra, capogruppo Pd in Regione ; Francesca Romana Poleggi, direttrice editoriale del mensile "NotizieProVita". Moderatore del dibattito Adello Vanni, medico psichiatra.