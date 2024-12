Dicembre: Cidas, Lodi condannato

Il 9 dicembre è una giornata di pioggia. A villa Rivani Farolfi, una residenza storica alle porte di Ro, è in programma una gita scolastica. Durante la visita alla dimora settecentesca, un balconcino crolla facendo precipitare da quattro metri un insegnante e la guida turistica. Il primo, 43 anni, morirà alcuni giorni dopo il ricovero in ospedale. Illesi tutti i bambini. Il 16 dicembre si conclude il processo per le presunte irregolarità nei lavori allo stadio Mazza. Assolti tutti e cinque gli imputati. Il 17 è il giorno del caso Cidas, il processo per le presunte pressioni illecite sulla cooperativa da parte dell’assessore Nicola Lodi. L’amministratore viene condannato e per lui scatta la sospensione di 18 mesi in forza della legge Severino.