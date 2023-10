Dichiarazioni e bonus, nasce il punto di ascolto

Un nuovo punto di riferimento in città per anziani e fragili: è il punto d’ascolto della federazione nazionale pensionati di Cisl, aperto ufficialmente in corso Piave 76. Lo sportello si propone di diventare un riferimento per gli associati e per tutte le persone che necessitano di aiuti o consulenze. Come ha spiegato Romeo Checchinato, segretario generale di Fnp Cisl, lo sportello sarà un collegamento con i servizi essenziali di Cisl, viste "le incombenze richieste al cittadini e le sempre maggiori difficoltà della popolazione anziana a sbrigare le pratiche previdenziali e fiscali, dalla dichiarazione del redditi alla richiesta del bonus, oltre alle necessità del pensionati disabili e bisognosi di assistenza domiciliare". Nei nuovi uffici si potranno effettuare pratiche di Patronato e, grazie alle nuove convenzioni stipulate dal sindacato saranno a disposizione degli iscritti e non, esperti per consulenze assicurative, legali, psicologiche, fisioterapiche e per ausili sanitari. "Aprire una nuova sede sindacale oggi – così Giuseppe Difino, segretario regionale Fnp- significa costruire speranza specialmente in tempi cosi duri che rendono necessari nuovi avamposti della solidarietà. Come Segreteria Regionale abbiamo sostenuto, fin dal principio questo progetto, così come è nostra ferma intenzione sostenere anche i progetti futuri". Si associa ai ringraziamenti per l’operato della grande famiglia di Cisl anche l’assessore alle politiche sociali Cristina Coletti, che ha ribadito quanto questo servizio sia: "un tassello importante per la comunità e un’opportunità in più per il cittadino per ricevere risposte alle sue necessità". Come aggiunge poi Bruna Barberis, segretaria territoriale di Cisl, la fnp "fa anche da sentinella, perché le persone sono sempre più anziane e sole e noi cerchiamo di tutelarle, avere un posto dove si sa di poter avere supporto è molto importante".

Lucia Bianchini