Diciannovenne morto. Chiesta una proroga

Chiesta una proroga per il deposito delle conclusioni medico-legali sulla morte di Edoardo Bovini, 19 anni. Il figliastro di Davide Buzzi, avvenuta davanti al Big Town il 13 agosto scorso, forse dopo aver assunto cocaina, che avrebbe esacerbato un problema cardiaco. L’inchiesta per morte come conseguenza di altro reato è contro ignoti.