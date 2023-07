Diciott’anni di Notte Rosa Musica all’alba e teatro Una settimana di eventi

Per festeggiare il compimento del suo diciottesimo anno di età la notte Rosa diventa la ‘Settimana Rosa’ con ospiti come Eros Ramazzotti, gli Europe, Lazza, il dj internazionale Paul Kalkbrenner. E poi un concerto tributo a Morricone all’alba nella certosa monumentale, che sarà anche palcoscenico di uno spettacolo teatrale, e la corsa più luminosa, la Fluo Run. Il tutto nella cornice ‘dipinta di rosa’ del centro storico, dal Castello estense a Porta Paola, passando per la rotonda Foschini e piazza Repubblica. "Ferrara integra e potenzia il consueto calendario di eventi per un’edizione speciale che mette a sistema iniziative differenti in un programma che animerà per quasi una settimana la città" dice il sindaco Alan Fabbri.

La ‘Settimana Rosa’ ferrarese sarà inaugurata mercoledì 5 luglio con il concerto di Eros Ramazzotti in piazza Trento Trieste. La data è inserita nel calendario di eventi del Ferrara Summer Festival. Il giorno seguente, nella stessa sede, si esibiranno gli Europe, il celeberrimo gruppo rock svedese. Gli appuntamenti continueranno il 7 luglio con la Fluo run, la corsa non competitiva che, dopo il tramonto, accenderà la città con migliaia di corridori che percorreranno cinque chilometri in un circuito cittadino tra gadget luminosi, colori, musica e festa. L’8 luglio sul palco ci sarà il dj internazionale Paul Kalkbrenner e il 9 uno dei principali protagonisti dell’ultima edizione di Sanremo, Lazza, rapper, musicista e produttore discografico. Dal 7 al 9 luglio il centro storico si tingerà di rosa, dalla Certosa a Porta Paola che, per l’occasione, resterà aperta e visitabile gratuitamente anche dalle 18 alle 23 e, nel locale Orco Bacco-Sa di Tapas, aperitivi dalle 18 con spumanti rosè del territorio e, dalle 19.30, musica e deejay set. Porta Paola sarà anche l’ultima tappa della visita guidata alla città in programma sabato 8 luglio alle 17.30. Anche il monumento simbolo, il Castello estense, ‘vestirà’ lo stesso colore, grazie a una illuminazione cromatica e, nella serata di sabato 8 luglio, è prevista un’apertura straordinaria serale dalle 19.30 alle 23.30 (ultima visita alle 22.30). Alle 21 al via la visita guidata a cura di InFerrara, 10 euro a persona e speciale tariffa di 5 euro dedicata ai 18enni, proprio in occasione del 18esimo compleanno della Notte Rosa.

Domenica 9 è in programma l’ormai tradizionale concerto all’alba nel parco della Certosa , che ha segnato due precedenti edizioni da sold out. Sul palco l’Ensamble Jazz del conservatorio Frescobaldi, diretta da Roberto Manuzzi, autore anche degli arrangiamenti. In ‘scaletta’ è in programma un omaggio ad Ennio Morricone e Michelangelo Antonioni. L’ingresso sarà come sempre gratuito e da viale della certosa. Il giorno precedente, sabato 8, la Certosa sarà, dalle 21,15, ‘palcoscenico’ del Festival Bonsai del teatro Ferrara Off. Si esibirà Maria Paiato in ‘Gentiluomo in Mare’. La selezione dei testi e la regia sono di Giulio Costa.

"È un’occasione speciale per vivere la città, in un’estate ricchissima di iniziative" conclude l’assessore al Turismo Matteo Fornasini.