Diciotto anni senza Marco La città ricorda Coletta Oggi una messa a Tamara

Era notte. Le ruote scorrevano, su quella strada maledetta. Marco Coletta, diciotto anni fa, su via Raffanello, perdeva la vita in un’incidente d’auto. Proprio per ricordare il sacrificio del ragazzo, questa mattina è stata organizzata una cerimonia – tra i promotore Luigi Ciannilli, ex-presidente del Comitato Paglierini – a cui prenderanno parte genitori e amici di Marco. "Ognuno ricorderà la sua tragedia – spiega Ciannilli – i sacrifici e le sofferenze dei suoi genitori, che hanno ‘osato’ chiedere risposte di giustizia che non hanno mai ricevuto. Come per tanti, troppi incidenti che continuano a insanguinare le nostre strade. Il senso del sacrificio di Marco, di cui si deve fare costante memoria, va ricercato nell’aver sollecitato le condizioni, in particolare su quell’arteria, utili per salvare tante vite umane. Lo dimostrano lo stato della carreggiata e il martellamento dei veicoli contro il guard-rail, collocato solo dopo alcuni mesi dal grave incidente: una strada che, senza quegli accorgimenti, avrebbe reso ancor più tragico il bilancio delle vittime della nostra provincia". Ciannilli, assieme ad Antonella e Daniele, non ha mai smesso di lottare.

La storia del ventiduenne, della sua tragica fine e della battaglia legale che i genitori hanno condotto è stata raccolta anche in un volume, ‘La strada di Marco’, che tra premi, riconoscimenti e presentazioni sta ricucendo una ferita che non smette di sanguinare.

Le lancette sono ferme a quella notte. E il dolore è lo stesso di allora. Anche diciotto anni dopo. Tra le tante occasioni in cui Coletta è stato ricordato di recente c’è stata anche quella durante la quale il figlio di Raoul Casadei, Mirko, mercoledì durante il suo concerto a Ravenna ha invitato sul palco Antonella Finotti – la mamma di Marco – per farle raccontare la storia del figlio. Tra l’altro anche durante il concerto a Ferrara (dedicato proprio a Marco), Casadei aveva reso omaggio al giovane. Oggi pomeriggio, per ricordare il ragazzo, avrà luogo una messa nella chiesa di Tamara. La funzione verrà celebrata dal vicario del vescovo, Massimo Manservigi. In mattinata la visita al cippo.

f.d.b.