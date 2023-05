Didattica, c’è l’intesa Laboratorio Aperto e Università al lavoro sulla formazione

Progettualità sulla didattica, sull’imprenditorialità, su formazione di comune interesse a progetti inerenti la Terza Missione di Ateneo. Sono queste le tematiche principali su cui verte l’accordo sottoscritto tra l’Università e il Laboratorio Aperto, presentato ieri. "E’ un vero piacere avere siglato – sottolinea Laura Ramaciotti, rettrice di Unife – questa intesa con Open Lab srl, società che gestisce Laboratorio Aperto di Ferrara, che di fatto suggella i legami che già da tempo uniscono l’Ateneo con questa importante realtà territoriale, fortemente improntata all’innovazione in ogni sua declinazione. Auspichiamo che questo accordo rappresenti un ulteriore input per la condivisione di programmi comuni".

Un’intesa che permetterà la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenza ed esperienze a elevato contenuto didattico. Diego Teloni di Laboratori Aperti ha ricordato: "Un luogo, l’ex teatro Verdi, dedicato ai temi della trasformazione digitale e allo sviluppo delle competenze, che vuole essere uno spazio di collaborazione, creatività e ispirazione per i giovani, dove poter studiare, apprendere, orientarsi verso il proprio futuro. Grazie a questo accordo con Unife, ci integriamo con le tante iniziative di terza missione". Enrico Bracci, prorettore delegato della terza missione di Unife aggiunge: "Si tratta di un accordo importante che sarà a supporto per la realizzazione di attività congiunte tese alla valorizzazione di attività e di idee innovative a disposizione del territorio ferrarese". Andrea Gatti, delegato delle attività inerenti all’orientamento in entrata e in uscita dell’Ateneo, ha illustrato le iniziative. Il percorso di formazione e orientamento in entrata "Scelgo consapevolmente" è organizzato dall’Università di Ferrara nell’ambito della missione ‘Istruzione e ricerca’ del Pnrr. Un progetto per l’orientamento in uscita, invece, è Job Sprint Unife. Si tratta di un nuovo insegnamento facoltativo e gratuito progettato per dotare tutta la comunità studentesca Unife di metodi e strumenti efficaci per avvicinarsi con dinamismo e consapevolezza al mondo del lavoro. Dopo il primo lancio relativo al corso di Medicina, sono ora disponibili sull’app thefaculty anche i percorsi di preparazione ai test di ammissione ai corsi di Professioni Sanitarie e di Architettura e Design.

Mario Tosatti