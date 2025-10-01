Didattica, edilizia e occupazione. Apre un polo rivolto ai giovani

Si inaugura oggi, alle 15.30 in via Francesco Cilea 12, la nuova sede della Fondazione Its Tec Academy Territorio Energia Costruire, realizzata grazie ai fondi del Pnrr. Alla cerimonia, dalle 15.30, l’assessore Chiara Scaramagli del Comune di Ferrara, rappresentanti della Regione, dell’Università, del mondo delle imprese e delle scuole. L’apertura della sede rappresenta un punto di riferimento per l’innovazione didattica rivolta ai giovani e al territorio, offrendo spazi, strumenti e staff specializzati per la formazione tecnica superiore, nell’ambito dell’edilizia sostenibile e della transizione energetica.

Con l’inaugurazione della sede, prenderanno il via i nuovi percorsi formativi Its blue (build liveable urban environment) e Its Magenta (maintenance, automation, green energy, new technologies applications), rivolti a giovani diplomati desiderosi di acquisire competenze per un settore in profonda trasformazione. La giornata. 15,30. Sergio Baroni, presidente fondazione Its tec Academy - Territorio Energia Costruire; Chiara Scaramagli. 15,45, La riforma degli Its e i fondi Pnrr come opportunità di crescita del sistema dell’istruzione professionale. Massimo Pellegrini, presidente scuola politecnica Its Emilia-Romagna. Alle 16, la digitalizzazione e la sostenibilità del patrimonio costruito come opportunità per il territorio Marco Medici, socio fondatore Inception srl - spin-off dell’Università. Alle 16,15 competenze e opportunità occupazionali per migliorare la sostenibilità e l’efficienza energetica di edifici, impianti, territorio: l’offerta formativa di Its tec academy Chiara Pancaldi direttore fondazione Its tec. 16,30 la formazione Its come connessione tra istruzione e lavoro. Filippo Frighi, Cda its tec. 16,45 il ruolo dell’Università nei percorsi Its: didattica e crediti in filiera Michele Pinelli vice direttore Dip. Ingegneria Università e delegato della Rettrice alle Lauree Professionalizzanti - Presidente Cts its tec. Alle 17 Maria Costi, assemblea legislativa Regione, presidente V Commissione.