Didattica inclusiva, evento Unife e Cidas

In occasione della Giornata Internazionale della Lingua Madre, domani CIDAS e Università, che patrocina l’evento, organizzano il convegno ’Italiano L2 in contesti migratori: strategie di insegnamento in classi plurilingue ad abilità differenziate’. L’evento si terrà dalle ore 8.30 alle 18.00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici in via Paradiso 12 a Ferrara.

L’evento nasce con l’obiettivo di offrire un’opportunità di confronto e riflessione sulle sfide e le prospettive dell’insegnamento dell’italiano L2 in contesti migratori, valorizzando l’importanza di esperienze didattiche innovative e il ruolo della lingua italiana come strumento essenziale di integrazione e coesione sociale in una società sempre più multiculturale.