Didattica, lavoro, sviluppo: "Imprese e università, un’alleanza per i giovani"

Sviluppare, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, progetti di ricerca finalizzati all’applicazione dei risultati in ambito produttivo, con ricaduta sulle attività economiche del territorio, e al trasferimento nelle imprese delle tecnologie più evolute. Questi i temi al centro dell’incontro, nei giorni scorsi, tra la Giunta della Camera di commercio di Ferrara Ravenna e la Rettrice dell’Università di Ferrara, Laura Ramacciotti.

"Ringrazio la Rettrice Ramaciotti – ha sottolineato Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna – per aver accolto il nostro invito volto a consolidare una visione strategica condivisa, stimolare la messa in campo di reti e la costruzione di network stabili sul territorio, soprattutto in un contesto in cui la collaborazione diventa necessaria per andare incontro alle mutate esigenze del sistema produttivo. Accorciare la distanza tra giovani e lavoro, è tra le priorità del programma di mandato della Camera di commercio. In gioco non c’è soltanto l’entità dello sviluppo, ma la capacità di essere all’altezza delle sfide globali e di esercitare un ruolo di avanguardia. E l’università disegna, costruisce il domani. Le rilevazioni del nostro Osservatorio mostrano che casi di fruttuose collaborazioni tra imprese ferraresi e ravennati e università sono rilevabili in entrambi i territori". "Crediamo nella Camera di commercio, interprete dei bisogni e degli interessi economici sul territorio, e puntiamo sul suo operato e sulla sua stretta sinergia con le organizzazioni imprenditoriali per raggiungere gli sfidanti obiettivi che ci siamo posti, primo fra tutti quello di allineare il mondo della ricerca al sistema delle imprese, anticipando le trasformazioni tecnologiche e massimizzando l’efficacia del trasferimento della conoscenza – applicata a prodotti, servizi e processi – in chiave di mercato". Questo il commento, a margine dell’incontro con la giunta camerale, della Rettrice Ramaciotti.