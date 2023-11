Dieci anni di noi al centro Rivana. Un lungo viaggio sul palcoscenico

"Fa’ Broadway - 10 anni di noi", è il titolo dello spettacolo che andrà in scena domani, alle 21, al centro Rivana Garden (via Pesci, 181 a Ferrara). Fabrizio Pareschi, presidente della Compagnia teatrale Fa’ Broadway, presenta questo spettacolo speciale.

"Sarà un viaggio emozionante attraverso i momenti più significativi della nostra compagnia teatrale. Sarà un collage di musica, teatro e tante emozioni, un modo per rievocare insieme e celebrare i grandi successi che abbiamo portato in scena nel corso di questi dieci anni. In realtà il viaggio comincerà anche prima"

Dieci anni sono un traguardo importante. Cosa ha reso unica la vostra compagnia in questo lungo percorso?

"Credo che la chiave del nostro successo sia stata la passione e l’impegno di ogni membro della Compagnia Teatrale Fa’ Broadway. Abbiamo sempre cercato di portare sul palco spettacoli che unissero diversi generi artistici, dalla musica al teatro, creando così esperienze coinvolgenti per il pubblico. Inoltre, il nostro legame è cresciuto nel corso degli anni, diventando una vera famiglia artistica. E ci sarà anche un fil rouge che legherà tutto lo spettacolo. Ma non lo svelo ora"

Può anticiparci qualche momento clou dello spettacolo?

"Senza svelare troppo, possiamo anticipare che ci saranno interpretazioni mozzafiato delle opere più iconiche che abbiamo portato in scena: dal nostro primo successo “Dov’è l’Amore?” al remake “Chiamami Olivia”, da “Sorrydi” a “A qualcuno piace… Curvy!”. Abbiamo preparato alcune sorprese per il pubblico e momenti di riflessione sul nostro percorso artistico"

Come avete affrontato le sfide nell’allestire lo spettacolo?

