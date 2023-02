Dieci appuntamenti in musica La prima nota sarà barocca

Il Barocco Tedesco apre i concerti del Conservatorio al Museo di Casa Romei. Al via oggi la rassegna di concerti del Frescobaldi al Museo di Casa Romei, dieci appuntamenti a cadenza settimanale che vedranno protagonisti ensemble di docenti e studenti dell’Istituto. Nel Salone d’Onore si alterneranno proposte di musica barocca, romantica, contemporanea. Per dieci appuntamenti ci si sposterà tra i secoli, per un’immersione nella storia della musica italiana ed europea, con concerti da camera, quartetti, esecuzione di arie d’opera e melodrammi, senza dimenticare la tradizione e il teatro musicale. Oggi si esibiranno Stefano Melloni e Stefano Squarzina al flauto dolce e Doralice Minghetti al clavicembalo, interpretando le Sonate a tre di Gottfried Finger, Händel e Telemann. Tutti i concerti, fino al 13 di aprile, inizieranno alle 17.

ð 0532 234130.