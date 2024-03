Dieci cani senza microchip. Allevatrice finisce nei guai

È di cinque denunce e numerose sanzioni, il bilancio dei controlli svolti durante lo scorso week-end dai carabinieri della Compagnia di Comacchio. Controlli che sono stati intensificati dai militari allo scopo di prevenire reati, con l’impiego di decine di pattuglie su tutto il territorio di competenza, anche grazie alla collaborazione dei carabinieri Forestali, del Nas di Bologna e del Nucleo ispettorato del lavoro di Ferrara. Tra le persone sanzionate dagli uomini dell’Arma anche un’allevatrice amatoriale di cani. Il motivo? La donna possedeva una decina di esemplari di cane corso, che risultavano essere privi del necessario microchip e non erano regolarmente iscritti all’anagrafe canina. A quanto si è potuto apprendere, i cani erano ben curati, ma non erano stati opportunamente registrati, come previsto dalla normativa. Come detto, sono stati cinque le persone denunciate nell’ambito dei controlli effettuati a tutto campo sul territorio.

Tra loro, un cittadino afghano controllato a Mesola, che non era in possesso del permesso di soggiorno in Italia: l’uomo è stato accompagnato in Questura a Ferrara, affinché regolarizzasse la sua posizione. A finire nei guai anche un trentasettenne di Comacchio: l’uomo, al culmine di una lite, aveva danneggiato il parabrezza e finestrini di un’automobile che era parcheggiata a Porto Garibaldi. È stato invece trovato in possesso di due dosi di cocaina ai fini di spaccio, un quarantaduenne nordafricano residente a Mesola che è stato denunciato dai militari: l’uomo, tra l’altro, era già destinatario di un ‘avviso orale’ e di un provvedimento prefettizio di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza. Infine, le altre due denunce hanno riguardato due operai di origini turche, da tempo residenti nel Modenese: a seguito di un controllo a Porto Garibaldi, è emerso che i due uomini erano in possesso di patenti di guida straniere risultate contraffatte.

Durante il servizio sul territorio, sono stati effettuati anche controlli lungo le strade per garantire la sicurezza di tutti gli utenti: in tutto, sono stati controllati complessivamente 111 veicoli e 135 persone. In questo ambito contestate sanzioni amministrative pecuniarie per la somma complessiva di 3.500 euro circa per violazioni del Codice della Strada; inoltre, è stata ritirata una carta di circolazione per omessa revisione obbligatoria. I carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno effettuato anche una verifica presso un’azienda di vendita prodotti ittici all’ingrosso di Mesola e in una residenza per anziani del codigorese: entrambe le realtà sono risultate essere in regola con le norme igienico-sanitarie e rispettose delle normative sul lavoro.

Valerio Franzoni