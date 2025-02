Dieci giornate bollenti

Se il campionato finisse oggi, la Spal sarebbe costretta a giocarsi la salvezza ai playout in una doppia sfida drammatica col Milan Futuro che peraltro ha già battuto i biancazzurri sia all’andata che al ritorno. In questo momento non si disputerebbe l’altro confronto playout, perché il Perugia (quintultimo) ha nove punti di vantaggio sul Sestri Levante che quindi retrocederebbe direttamente in serie D assieme al fanalino Legnago Salus. Ma alla fine del campionato mancano 10 giornate nelle quali può succedere di tutto. Senza dimenticare che la classifica attuale è da considerarsi virtuale, in quanto nelle prossime settimane alla Lucchese arriveranno quattro punti di penalizzazione destinati a riscrivere la graduatoria. Di fatto quindi la squadra sulla quale la squadra di Baldini deve provare a fare la corsa per salvare la categoria senza passare per i playout è il Perugia, che può contare su cinque punti di vantaggio e gli scontri diretti a favore. Questo significa che per mettersi il Grifo alle spalle, i biancazzurri dovranno conquistare la bellezza di sei punti più della squadra di Cangelosi – che domenica scorsa ha debuttato perdendo all’ultimo respiro sul campo della capolista Virtus Entella – negli ultimi 10 turni. La formula del torneo, con playoff allargati fino alla decima in classifica e playout, impone alla quasi totalità delle squadre di restare sul pezzo fino all’ultima giornata, quindi è molto difficile stilare ipotetiche tabelle di marcia. Soprattutto per una formazione come la Spal che perde da cinque partite consecutive. In ogni caso, la Lucchese ha un percorso in salita, considerando che dovrà affrontare le prime cinque della classe: Virtus Entella, Ternana, Vis Pesaro e Torres in casa, Pescara in trasferta.

Più agevole il calendario del Perugia, che dovrà però disputare il derby con la Ternana e diversi scontri diretti. La Spal è attesa da un ciclo potenzialmente molto complicato: Pescara in trasferta, Arezzo in casa, Pianese fuori e Ternana al Mazza. Pure le ultime due trasferte sono in salita, contro Torres e Vis Pesaro, però bisogna necessariamente fare punti su ogni campo. Il Milan Futuro ha un buon calendario, ma è in piena crisi e si giocherà tantissimo nei prossimi due scontri diretti contro Legnago Salus e Perugia. Sestri Levante e Legnago Salus sono le squadre nettamente più modeste del girone B, ma nonostante tutto possono ancora recuperare terreno e giocarsi la salvezza ai playout. I liguri devono muovere la classifica nei prossimi turni contro Arezzo e Campobasso, perché poi arriva un doppio ostacolo altissimo rappresentato da Ternana e Virtus Entella. Il Legnago Salus invece è consapevole di giocarsi molto nel prossimo incontro in casa col Milan Futuro. Ma l’ultima della classe ha a disposizione anche altri scontri diretti cruciali, in trasferta contro Perugia e Spal, e in casa contro la Lucchese. A proposito, i rossoneri riusciranno ad arrivare alla fine della stagione in queste condizioni? È un finale tutto da scrivere, con tre squadre che si salveranno e altrettante destinate all’inferno dei dilettanti.