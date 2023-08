Dieci giorni di festa dedicati al patrono

Inizia oggi a Sant’Agostino nei pressi della chiesa, la ‘Festa del Patrono’, che proseguirà fino al 28 agosto con un programma per tutti i gusti. Si comincia oggi alle 19 con l’apericena in collaborazione con Corte San Bartolomeo e il torneo di calcetto e pallavolo che proseguirà fino al termine della festa. Domenica inizierà anche il torneo di ping pong e mercoledì quello di briscola. Con la musica l’appuntamento è da giovedì 24 quando alle 21.30 si esibiranno i ’60 lire’ con i successi italiani anni ’60. Venerdì 25 musica con Roberto Formignani Trio e sabato, dalle 22, si balla con il Discoring. Domenica 27 alle 10.30 ci sarà la celebrazione della messa del patrono con la presenza del vescovo e la processione, alle 18 ‘La stanza ritrovata’ per parlare dell’artista Dino Bonzagni, alle 21 l’esibizione di jujitsu e alle 21.30 musica con The Chauffeurs. Si conclude lunedì 28 con la messa e alle 20 le finali del torneo di calcetto e pallavolo. A seguire la presentazione del Sant’Agostino Calcio.