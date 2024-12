Dieci milioni di opere pubbliche. Sotto l’albero ecco i finanziamenti

L’amministrazione comunale di Portomaggiore ha trovato dei finanziamenti importanti sotto l’albero di Natale, pacchi regalo per complessivi 10 milioni, comprendendo la caserma dei pompieri. Da pochi mesi fa è terminato il rifacimento completo di tratti importanti della ciclabile Traversari, nella zona tra via Pozzale e l’idrovoro Martinella, e l’Oasi Trava, complessivamente 3,5 chilometri complessivi per un valore di circa 150 mila euro, grazie ai finanziamenti regionali alle Unioni dei Comuni; in questo ultimo tratto verso l’oasi Trava è previsto anche un intervento di rifinitura sulla manutenzione del verde. Luce verde anche per l’ex scuola media di via Roma: "Si è finalmente appena avviata – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Michela Bigoni – la trasformazione dell’immobile in alloggi di edilizia pubblica, con finanziamenti del Pnrr gestiti da Acer: è un appalto integrato, quindi il progetto esecutivo è stato concluso e validato da poche settimane; ultimato lo spostamento degli archivi vecchi della scuola, i lavori sono iniziati". E’ intensa anche la restante programmazione di cantieri per il 2025, a scandirla è il sindaco Dario Bernardi: "Si avvierà tra febbraio e marzo, con fornitura dei materiali già in corso, anche la ristrutturazione del magazzino del centro operativo comunale, per oltre 1,9 milioni di euro, di cui 1,6 milioni da un finanziamento ministeriale per gli edifici strategici.

Non dimentico i finanziamenti già ottenuti grazie ai fondi regionali destinati all’Unione dei Comuni, per noi circa 200mila euro da investire sulla riqualificazione della sede di associazioni e polizia locale di via Fiume. Concludo con il finanziamento per le aree urbane commerciali della Legge 41 Regionale, che si concretizzerà nel 2025 in un intervento da 150 mila euro per la riqualificazione del parcheggio di piazza Giovanni XXIII, con rifacimento anche di marciapiedi e arredo urbano".

Franco Vanini