Diecimila euro per aiutare gli anziani soli

Un aiuto alla permanenza a domicilio di anziani che nel corso della pandemia hanno maggiormente sofferto isolamento e precarietà economica, garantito attraverso l’erogazione di contributi individuali per far fronte alle spese quotidiane, ma anche tramite l’avvio di servizi personalizzati di assistenza, distribuzione pasti e accompagnamento. Tutto questo è stato possibile grazie alla sensibilità della Fondazione Estense, che ha elargito in favore di Asp un contributo di 10mila euro per far fronte alle necessità dell’utenza assistita dall’azienda. Le risorse sono state attinte dal Fondo di Solidarietà dell’Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell’Emilia-Romagna. "Con la capacità di coinvolgimento delle fondazioni regionali di origine bancaria – sottolinea l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti – la Fondazione Estense dimostra di essere nel cuore della città, attenta ai bisogni che attanagliano i concittadini più fragili. Questi 10mila euro sono serviti a dare risposta a oltre 50 anziani in carico ai servizi sociali di Asp. A nome mio, dell’amministratore unico dell’Asp Cristina Pellicioni e del direttore Stefano Triches, ringrazio chi si è prodigato, la Fondazione Estense e l’Associazione Fondazioni di origine bancaria, per far sì che le esigenze di questi anziani non rimanessero nell’indifferenza. Il plauso è doppio perché tali tipologie di attenzioni non vanno mai date per certe, e soprattutto perché la generosità è il motore che spinge la comunità ad unirsi con l’intento di superare i momenti difficili che purtroppo possono capitare". Nel dettaglio, a quasi 50 persone sono state erogate somme fra i 100 e i 300 euro per rimpinguare il budget familiare.