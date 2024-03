Diego Marani e il suo nuovo libro. Letture al Caffè

Oggi alle 18 proseguono gli incontri del ‘Caffè letterario estense’, al Caffè Centro Storico di corso Martiri della Libertà, con ospite Diego Marani. L’autore presenterà il suo recente libro ‘L’uomo che voleva essere una minoranza’. Nato a Ferrara, Diego Marani è stato direttore dell’Istituto italiano di cultura di Parigi e per molti anni funzionario dell’Ue, dove si è occupato di lingue e di diplomazia culturale. Inventore della lingua-gioco Europanto, ha fra l’altro pubblicato ‘L’ultimo dei vostiachi’ (2002), ‘A Trieste con Svevo’ (2003), ‘L’interprete’ (2004), ‘Il compagno di scuola’ (2005), ‘Come ho imparato le lingue’ (2005), ‘Enciclopedia tresigallese’ (2006), ‘L’amico delle donne’ (2008), ‘Lavorare manca’ (2014). Per la casa editrice La Nave di Teseo, oltre a ‘L’uomo che voleva essere una minoranza’, sono apparsi ‘Vita di Nullo’ (2017), ‘Il ritorno di San Giorgio’ (2019), ‘La città celeste’ (2021) e la riedizione del famoso ‘Nuova grammatica finlandese’ (2022), romanzo tradotto in quindici lingue, vincitore tra gli altri del prestigioso premio Grinzane Cavour 2001. Il curatore della rassegna Riccardo Roversi condurrà l’incontro – in dialogo anche con i presenti – e l’attrice Ilaria Zeri leggerà alcune pagine del libro di Marani. Il Caffè Letterario Estense è una rassegna culturale e letteraria, promossa dall’Associazione Culturale Ferrara Pro Art, che da anni coinvolge e valorizza le eccellenze della cultura ferrarese.