"Dietro il miracolo del vino, una densa pagina di teologia"

II Domenica del Tempo Ordinario - Anno C - Is 62, 1-5; Sal 95; 1 Cor 12, 4-11; Gv 2, 1-12All’apparenza può sembrare un racconto semplice, per certi versi anche imbarazzante: il primo gesto pubblico di Gesù, nato povero in una grotta, è l’offerta di circa 600 litri di vino ad un sontuoso banchetto nuziale. E come conseguenza di tutto ciò, "Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui". Per così poco? Possiamo pensare che Giovanni, all’inizio del suo Vangelo, si accontenti di presentare Gesù come autore di un “miracolo”, a cui peraltro non assiste nessuno se non i servi? Evidentemente, bisogna cambiare registro e sintonizzarsi sulla densa pagina di teologia che Giovanni ci offre: il III giorno, in cui questo evento è collocato, rappresenta la Pasqua, la rivelazione dell’amore di Dio, la celebrazione delle nozze tra Dio e l’umanità, attese per tutto l’Antico Testamento. Viene chiamato anche Gesù con i discepoli, mentre “la madre” è già lì. Questo fa pensare che il riferimento, più che a Maria sia a Israele, da cui Gesù è nato, la sposa del Dio dell’Alleanza. Che ha però con il suo Dio non un rapporto di amore, ma un rapporto pagano, fatto di riti, sacrifici e purificazioni, nozze che tirano avanti fiaccamente, senza gioia, sull’orlo del fallimento.

Ne sappiamo qualcosa anche oggi. Gesù arriva a questo punto, in cui la “madre” Israele prende atto che il vino (per l’Antico Testamento simbolo di gioia, amore, letizia) è inesorabilmente finito. Che il rapporto con Dio è diventato sterile. La dura risposta di Gesù ("Donna, cosa c’è fra me e te?") non può essere rivolta a Maria, ma a Israele; è la presa d’atto di questa separazione. Che sta però per finire. Perché è giunta l’ora in cui lo sposo manifesterà la sua gloria, in cui si rivelerà pienamente alla sposa.

È giunta l’ora in cui le sei giare, cioè la religione giudaica, svuotate ormai dei riti, dei precetti e delle purificazioni per sfuggire al Dio-giudice che l’acqua rappresenta, si riempiano del vino con cui rinasce l’antico e sempre nuovo rapporto con Dio, una festa dove si può tutti tornare con gioia, perché gli sposi sono tornati allo splendore. È finalmente giunta questa ora, simboleggiata dal segno del vino, un’ora a cui Gesù rimanda e che Giovanni narrerà alla fine del suo Vangelo: l’ora in cui cadrà il velo dal volto di Dio, attraverso il dono che Gesù farà di sé stesso, rivelando dalla croce l’amore incondizionato, la vera immagine del Padre.

Stefano Ferretti