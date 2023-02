"Dietro il progetto Feris c’è una vecchia visione del futuro della città"

Caro Carlino,

cosa c’è dietro il progetto FeRis? Ovvero alla base del progetto di costruire un nuovo supermercato in un terreno oggi agricolo, di recuperare l’enorme spazio dell’ex caserma Pozzuoli, aumentando la cubatura esistente per farne uno studentato e relativo centro ristorazione privati e di fare un nuovo parcheggio attaccato alle mura invece di rinaturalizzare un ‘area che finalmente si libera da una pesante eredità? C’è la solita vecchia visione amministrativa della città: opere di cui pensare di potersi vantare e da quantificare in termini di voti alle prossime elezioni e vari giri di interesse! Nulla è cambiato dai tempi della costruzione del Palaspecchi a quelli del mostruoso complesso della Darsena, dai tempi dell’inutile centrale a turbogas a quelli dell’asilo di via del Salice insediato in area inquinata da Cvm, da quelli dell’ospedale a Cona a quelli dell’enorme stadio che non serve a una squadra in discesa e, a quanto pare, nemmeno per i concerti. La città targata Lega si comporta come si è sempre comportata: preda della dannosa - e ora insostenibile - idea di poter consumare suolo senza limiti, come se nel frattempo non avessimo i fiumi in secca e l’aria irrespirabile. Preda di una concezione della mobilità basata sulle “4 ruote” che cerca di avvicinare i parcheggi al centro e di una cultura che incentiva il consumismo e l’uso dell’auto, perché non si dica che al supermercato vai in bici a comprare due cosette! Alla base di questa visione di città c’è un’idea di collettività “consuma e fuggi”, di una generazione “mangia&bevi”, come dietro la ruota panoramica e i cuoricini appesi tra i palazzi rinascimentali c’è l’idea di una cultura dei selfie e dell’istantaneità. Il disegno è chiarissimo e purtroppo fa parte di una lunga storia che ha conquistato anche la parte politica che teoricamente dovrebbe rappresentare le persone di sinistra. Tornando in città, le uniche aeree che sono state recuperate al verde sono quelle che sotto nascondono veleni, come il biotopo tra la via dei Gerani e via Caretti, infestato dal Cvm, tale quale il sospeso quartiere di via Marconi, come l’area ex Camilli, oggi parco grazie alle denunce di Legambiente nel 2013, quando se ne voleva fare una zona residenziale! Se poi ci sono aree miracolosamente salvaguardate da nuove costruzioni, come il Parco Urbano, beh allora si pensa di infestarle con megaconcerti! Fe-Ris starebbe per rigenerazione urbana: con questo progetto la nuova vita è solo quella di uno sterminato elenco di affari e profitti privati.

Marzia Marchi